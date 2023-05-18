18 мая, 10:54
Летние олимпийские виды спорта

Российских и белорусских легкоатлетов по-прежнему не планируют допускать к соревнованиям

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации заявил, что в нынешней ситуации шансов для участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях нет

СОФИЯ, 18 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Российские и белорусские легкоатлеты в ближайшее время не будут допущены до участия в международных соревнованиях. Об этом в четверг, отвечая на вопрос ТАСС, заявил президент Европейской легкоатлетической ассоциации Добромир Карамаринов.

"Томас Бах (президент Международного олимпийского комитета (МОК) - прим. ТАСС) был руководителем, который после начала российско-украинского кризиса мотивировал все международные спортивные федерации запретить выступления российских и белорусских атлетов на соревнованиях. Сейчас он слегка изменил свою позицию и приоткрыл двери для международных федераций, которые хотят видеть на своих соревнованиях спортсменов всех без исключения стран, в том числе россиян и белорусов под нейтральным флагом. Европейская и международная федерации легкой атлетики имеют противоположную, твердую и категорическую позицию, которая не изменится, - в нынешней ситуации шансов для участия в состязаниях российских и белорусских спортсменов в любом статусе, а также тренеров, официальных лиц и обслуживающего персонала нет. Наша позиция твердая и неизменная", - заявил Карамаринов.

Накануне Бах в очередной раз отметил, что хочет видеть среди участников Олимпийских игр представителей всех национальных олимпийских комитетов - членов МОК. "Рекомендация МОК - спортсмены всех стран должны быть допущены до участия в квалификационных соревнованиях, которые уже проводятся. Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации. Счастлив, что в этом отношении получил поддержку от президента Болгарии Румена Радева. Он, так же как и мы, хочет, чтобы атлеты всех 206 национальных комитетов - членов МОК смогли участвовать в Олимпийских играх. Мы прилагаем все усилия, чтобы объединить спортсменов всего мира, чтобы они без ограничений принимали участие в международных состязаниях", - сказал Бах, общаясь с журналистами в Софии. 

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Летние олимпийские виды спорта
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