Аргентинский фиджитал-футболист отметил хороший прием на турнире в Казани

С 16 по 19 мая в Казани проходят пятые фиджитал-игры

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Организация фиджитал-игр по футболу была на высшем уровне, в России хорошо приняли аргентинскую команду 3 Estrellas FC. Об этом журналистам в четверг рассказал игрок аргентинской команды Хуан Сала.

"Мы на самом деле играем в футбол, не так сильны в симуляторе, но в следующий раз подготовимся лучше, улучшим технику, приедем более подготовленными, - сказал Сала. - Мы очень благодарны за то, как нас приняли в России. Мы еще будем играть в других странах, но очень рады тому, как организовали этот турнир, все очень здорово".

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С 16 по 19 мая в Казани проходят пятые фиджитал-игры в рамках подготовки к международному мультиспортивному турниру "Игры будущего". 18 мая 3 Estrellas FC уступила уругвайскому "Атлетико Пеньяроль" в четвертьфинале турнира и завершила участие в соревнованиях.

Игрок 3 Estrellas FC Сантьяго Арджибей отметил, что аргентинская команда очень сдружилась с уругвайской. "Насколько принципиально было выиграть у команды из Уругвая? Между нами нет соперничества, так как мы соседи, то мы друзья, мы больше для себя хотели выиграть. Поэтому рады, что уругвайцы выиграли. Благодаря этому путешествию мы живем вместе, кушаем, гуляем, мы сблизились, очень сплотились. Мы даже делаем вместе то, что и на родине, в частности пьем мате, играем вместе", - сказал Арджибей журналистам.

Фиджитал-футбол - это сочетание футзала в формате "5 на 5" и виртуального футбола. На первом этапе команды проводят матч в футбольном симуляторе, а затем спортсмены выходят на реальную площадку и выявляют сильнейшего там. Победитель матча определяется по сумме голов, забитых на обоих этапах.

Первые "Игры будущего" пройдут в 2024 году в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.