В "Атлетико Пеньяроль" поблагодарили российских болельщиков за особое внимание к команде

В Казани проходят пятые фиджитал-игры

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Фиджитал-игры, подобные тем, которые проходят в России, возможно будет провести в Уругвае через 10 лет, уругвайская сторона в случае проведения таких соревнований окажет хороший прием российской стороне. Об этом журналистам в четверг рассказал игрок уругвайского "Атлетико Пеньяроль" Мартин Рей.

"Это очень интересно, после первого матча стало понятно, что нам нужно много над чем работать, - сказал Рей. - Мы внесли корректировки в подготовку, постепенно игра стала улучшаться. Мы хотели заявить о своем клубе, чтобы люди знали".

"Возможно ли в Уругвае провести подобный турнир? Через 10 лет, может быть, это произойдет, еще очень многого не хватает для этого. Но мы очень рады, как нас здесь встречают, мы чувствуем большое внимание, к нам хорошо относятся. Надеемся, что если соревнования такого формата будут в Уругвае, сможем так же принять людей из России", - добавил Рей.

С 16 по 19 мая в Казани проходят пятые фиджитал-игры в рамках подготовки к международному мультиспортивному турниру "Игры будущего". 18 мая "Атлетико Пеньяроль" победил аргентинский 3 Estrellas FC в четвертьфинале турнира и вышел в полуфинал соревнований.

Фиджитал-футбол - это сочетание футзала в формате "5 на 5" и виртуального футбола. На первом этапе команды проводят матч в футбольном симуляторе, а затем спортсмены выходят на реальную площадку и выявляют сильнейшего там. Победитель матча определяется по сумме голов, забитых на обоих этапах.

Первые "Игры будущего" пройдут в 2024 году в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.