Матыцин пригласил атлетов из Бахрейна на Международный фестиваль университетского спорта

Министр отметил, что участие бахрейнских спортсменов в "Играх будущего" позволит повысить интерес к фиджитал-спорту

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин пригласил спортсменов из Бахрейна принять участие в Международном фестивале университетского спорта, а делегацию из этой страны - посетить форум "Россия - спортивная держава". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Матыцин провел встречу с генеральным директором Главного управления по спорту Королевства Бахрейн Абдулрахманом Аскаром на площадке международного экономического форума "Россия - исламский мир" в Казани.

"Приглашаем сборные вузов Бахрейна принять участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге, соревнования пройдут на самых современных спортивных объектах. Кроме того, в октябре ждем вашу делегацию на международном форуме "Россия - спортивная держава". Форум утвержден указом президента РФ Владимира Путина и традиционно является площадкой, объединяющей спортивных специалистов из различных стран", - сказал Матыцин.

Министр спорта РФ отметил продуктивность проводимых встреч для развития сотрудничества между двумя странами в области спорта. "Мы всегда рады приветствовать бахрейнских атлетов на мероприятиях, проводимых на территории России. В Казани сейчас проходят соревнования по фиджитал-футболу под эгидой "Игр будущего" - международного мультиспортивного турнира. Увидев этот турнир вживую, вы сможете ближе познакомиться с уникальным форматом фиджитал. Атмосфера матчей заряжает спортивной энергией. Убежден, что участие бахрейнских спортсменов в "Играх будущего" позволит повысить интерес к фиджитал-спорту в вашей стране и создаст условия для популяризации занятий как компьютерным, так и физическим спортом".

Международный фестиваль студенческого спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Международный форум "Россия - спортивная держава" состоится в Перми с 19 по 22 октября.