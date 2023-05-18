В "Спартаке" назвали сроки, в которые "Вест Хэм" должен рассчитаться за аренду Крала

Ранее московский клуб обратился в трибунал ФИФА с требованием о взыскании задолженности с английской команды из-за невыплаты части суммы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" должен выплатить деньги московскому "Спартаку" за аренду чешского полузащитника Алекса Крала до 12 июня. Об этом ТАСС в четверг заявил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

3 апреля пресс-служба "Спартака" сообщила, что палата по статусу игроков Международной федерации футбола (ФИФА) обязала "Вест Хэм" выплатить полную сумму и полагающиеся проценты "Спартаку" по трансферному договору об аренде Крала.

"Та сторона запросила полный текст решения, - сказал Зеленов. - На время изготовления полного текста решения срок был приостановлен. 45 дней считаются с 28 апреля (со следующего дня после получения полного текста - прим. ТАСС)".

31 августа 2021 года "Вест Хэм" арендовал Крала у "Спартака" на один сезон. 1 июля 2022 года футболист приостановил контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. "Спартак" обратился в трибунал ФИФА с требованием о взыскании задолженности с английского клуба из-за невыплаты части суммы за аренду Крала.

Кралу 24 года, он перешел в "Спартак" в 2019 году, за красно-белых полузащитник провел 60 матчей, в которых отдал 6 голевых передач. Ранее он выступал за чешские клубы "Теплице" и "Славия". В июле 2022 года чешский полузащитник заключил соглашение до конца сезона-2022/23 с германским "Шальке".