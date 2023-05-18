Команда Роналдиньо R10 в финале пятых фиджитал-игр встретится с российским "Фениксом"

Финал турнира пройдет 19 мая

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Бразильская команда чемпиона мира по футболу Роналдиньо R10 встретится с "Фениксом" из России в финале соревнований по фиджитал-футболу на пятых фиджитал-играх в Казани. Четвертьфинальные и полуфинальные матчи прошли в четверг.

Пятые фиджитал-игры проходят в Казани в рамках подготовки к международному мультиспортивному турниру "Игры будущего".

Команда R10 напрямую прошла в полуфинал как победитель группы А, на стадии 1/2 финала коллектив обыграл уругвайский "Атлетико Пеньяроль" (9:5). Ранее в четверг уругвайская команда в четвертьфинале победила аргентинцев из 3 Estrellas (10:4). "Феникс" в четвертьфинале победил иранскую команду Persian Gulf (11:4), а в полуфинале - соотечественников из "Ротора" (7:6), причем победитель встречи определился в серии послематчевых пенальти (3:2). "Ротор" выиграл две встречи на групповом этапе в квартете Б и прошел в полуфинал напрямую.

Финал и матч за третье место пройдут 19 мая. Победителем первого турнира по фиджитал-футболу стала бразильская команда Tamo Junto, соревнования проходили в сентябре 2022 года в рамках первых фиджитал-игр в Казани.

Фиджитал-футбол - это сочетание футзала в формате "5 на 5" и виртуального футбола. На первом этапе команды проводят матч в футбольном симуляторе, а затем спортсмены выходят на реальную площадку и выявляют сильнейшего там. Победитель матча определяется по сумме голов, забитых на обоих этапах.

Первые "Игры будущего" пройдут в 2024 году в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.