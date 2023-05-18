Чесноков надеется, что теннисист Надаль вернется на корт после травмы

В четверг Рафаэль Надаль объявил, что пропустит предстоящий Открытый чемпионат Франции из-за травмы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков надеется, что испанский теннисист Рафаэль Надаль еще вернется на корт после травмы. Об этом он рассказал ТАСС в четверг.

В четверг Надаль объявил о том, что пропустит Открытый чемпионат Франции 2023 года из-за травмы. Испанец является действующим победителем соревнований.

"Раньше, если у него что-то болело, он все равно играл, но сейчас он чувствует, что не может выйти на корт, - сказал Чесноков. - Надаля без Rolland Garros и Rolland Garros без Надаля представить трудно, очень хотелось бы видеть его на корте. Надаль - величайший чемпион, он надеется еще играть, поэтому не объявил о завершении карьеры прямо сейчас, он как [Роджер] Федерер (победитель 20 турниров Большого шлема - прим. ТАСС) - будет пытаться вернуться до последнего, я надеюсь, что у него это получится".

36-летний Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытых чемпионатах Франции (14). Всего на счету испанца 22 выигранных турнира Большого шлема, он делит первое место по этому показателю с сербом Новаком Джоковичем. Надаль не выступал на соревнованиях после того, как в январе проиграл во втором круге Открытого чемпионата Австралии американцу Маккензи Макдональду. Во втором сете испанец взял медицинскую паузу, спортсмен доигрывал матч с травмой ноги.