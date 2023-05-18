Чесноков сравнил игру теннисиста Медведева против Ханфманна с метрономом

Даниил Медведев играл в четвертьфинале "Мастерса" в Риме четко, ровно и уверенно, отметил финалист Кубка Дэвиса 1995 года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев играл против представителя Германии Янника Ханфманна в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме очень четко и ровно, как метроном. Такое мнение ТАСС в четверг высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Медведев победил Ханфманна со счетом 6:2, 6:2. Следующий соперник россиянина определится в матче между греком Стефаносом Циципасом и хорватом Борной Чоричем, который пройдет позднее в четверг.

"Медведев достаточно комфортно выиграл. После проигрышей в Монте-Карло и Мадриде он набрал хорошую форму, его будет сложно обыграть. Сегодня он играл как метроном, четко, ровно и уверенно. Соперник пытался укорачивать, пробивать, но ничего не получалось, результат на табло", - сказал Чесноков.

Турнир в Риме завершится 21 мая, его призовой фонд - более €7,7 млн. Он относится к серии "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Это последний крупный турнир перед Открытым чемпионатом Франции, соревнования в основной сетке которого пройдут с 28 мая по 11 июня.