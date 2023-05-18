Российские фигуристы получили квоты на юниорские этапы Гран-при

По словам генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана, спортсмены смогут выступить на соревнованиях только при условии допуска россиян на международные старты

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российские фигуристы получили от Международного союза конькобежцев (ISU) квоты на юниорские этапы Гран-при предстоящего сезона. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Отстранение распространяется на соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. 6 апреля ISU объявил, что совет организации обсудит вопрос допуска россиян к международным стартам на одном из следующих заседаний.

"Связи остались, работа идет. Как одно из доказательств - мы получили от ISU квоты на участие в юниорских этапах Гран-при, однако они могут быть использованы только при условии допуска россиян на международные соревнования. Вопрос ISU будет рассматривать на ближайшем совете в июне, но, как нам заявили, он может быть рассмотрен как в июне, так и в сентябре", - сообщил Коган.

На вопрос, потеряют ли российские фигуристы возможность участия в юниорской серии Гран-при в случае переноса рассмотрения вопроса на сентябрь, Коган ответил: "Вы сами ответили на свой вопрос".

"Международная деятельность все равно идет, одним из показателей является участие сборной команды в показательных выступлениях в Монголии. Обсуждаются показательные выступления еще в нескольких других странах", - рассказал Коган.

Согласно информации ISU, ФФККР получила право заявить по одному участнику в мужском и женском одиночном катании, а также один танцевальный дуэт на этапах юниорской серии Гран-при в Таиланде и Турции. На этапах юниорского Гран-при в Австрии, Турции и Венгрии Россию смогут представить по одной спортивной паре.