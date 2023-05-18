Федерация фигурного катания России не согласовала переход Чиризано в сборную Чехии

Спортсмен ранее выступал в дуэте с Ириной Хаврониной, в начале мая он сообщил, что будет тренироваться с представительницей Чехии Денизой Цимловой

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не согласовал смену российского гражданства на чешское фигуристу Дарио Чиризано. Об этом журналистам в четверг сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

"Чиризано одобрения не получил, как и некоторые другие спортсмены. Кто-то получил, Чиризано в соответствии с правилами нашей федерации - нет. Он должен пройти карантин", - сказал Коган.

21-летний Чиризано ранее выступал в дуэте с Ириной Хаврониной под руководством тренера Алексея Горшкова. 7 мая Чиризано, родившийся в Италии, сообщил в своих соцсетях, что будет тренироваться с представительницей Чехии Денизой Цимловой в академии в канадском Монреале. Позднее ТАСС стало известно, что Федерация фигурного катания Чехии обратилась в ФФККР по поводу перехода спортсмена.

Чиризано и Хавронина были победителями юниорского первенства России, юношеских Олимпийских игр 2020 года, юниорских этапов Гран-при в Красноярске и польском Гданьске.