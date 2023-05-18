Сроки трансферного окна в российском фигурном катании увеличены на две недели

В следующем сезоне трансферное окно будет открыто с 15 апреля по 1 июня

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) изменил длительность и сроки трансферного окна для фигуристов. Об этом журналистам по итогам исполкома организации в четверг сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

В настоящее время срок трансферного составляет месяц - с 1 по 31 мая.

"Трансферное окно на следующий сезон будет открыто с 15 апреля до 1 июня, - сообщил Коган. - Все, что касается переходов кандидатов в сборные команды страны, то все обсуждавшиеся переходы согласованы".

В сезоне 2022/2023 тренерские штабы сменили спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцоры Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин и другие спортсмены.