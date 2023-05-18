ФФККР расширила список турниров, где смогут выступить белорусские фигуристы

В прошлом сезоне несколько белорусских спортсменов выступили на этапах российской серии Гран-при

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) расширил список соревнований, где смогут принять участие фигуристы из Белоруссии в предстоящем сезоне. Об этом журналистам в четверг сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

"Мы приняли решение, что в соответствии с правилами ISU (Международного союза конькобежцев - прим. ТАСС) и правилами фигурного катания нашей страны они могут участвовать как представители своих клубов вне конкурса на тех соревнованиях, куда мы их сможем допустить, - сказал Коган. - Мы расширили список соревнований, где они могут выступать. Это практически все всероссийские соревнования, за исключением первенства и чемпионата России".

В сезоне-2022/23 несколько белорусских спортсменов выступили на этапах российской серии Гран-при. 1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Отстранение распространяется на соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.