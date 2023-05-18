FIVB выступает против выплаты средств за перенос чемпионата мира по волейболу из России

10 мая Всероссийская федерация волейбола подала иск в Спортивный арбитражный суд с требованием выплаты компенсации

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила подачу Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ) иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) и выступила против выплаты компенсации затрат на проведение чемпионата мира. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе FIVB.

"FIVB может подтвердить, что ВФВ подала иск в CAS по переносу чемпионата мира по волейболу 2022 года. Мы будем оспаривать это, но, поскольку дело еще продолжается, на данном этапе мы больше не будем давать комментариев по этому делу", - заявили в пресс-службе FIVB.

1 марта 2022 года FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в Польшу и Словению в связи с ситуацией на Украине. Позднее ВФВ обратилась в апелляционную инстанцию FIVB с требованием о компенсации затрат на проведение чемпионата мира. Как ранее сообщал ТАСС, ВФВ потребовала компенсацию в размере $80 млн. 10 мая ВФВ подала иск в CAS.