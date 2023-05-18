Континентальная хоккейная лига утвердила формат перекрестного плей-офф в сезоне-2023/24

Перекрестный плей-офф подразумевает, что во втором раунде Кубка Гагарина образовываются две группы, в которых играют по четыре команды

БАРВИХА /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердило формат перекрестного плей-офф в сезоне-2023/24, начиная со второго раунда. Об этом в четверг журналистам заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

"Плей-офф со второго раунда будет перекрестным. Это согласовано Федерацией хоккея России", - сказал Морозов.

"Чемпионат КХЛ следующего сезона стартует 1 сентября, первый матч пройдет в Москве. Регулярный чемпионат завершится 26 февраля. Плей-офф стартует 29 февраля 2024 года, крайний срок завершения этой стадии - 29 апреля 2024 года. Команды проведут 68 матчей. График плей-офф не поменяется, клубы будут играть через день", - добавил Морозов.

Перекрестный плей-офф подразумевает, что во втором раунде Кубка Гагарина образовываются две группы, в которых играют по четыре команды. В каждой группе выступают по две команды из Западной и Восточной конференций.

Действующий формат КХЛ предполагает разделение команд на Восточную и Западную конференции, после розыгрыша регулярного чемпионата восемь лучших команд из каждой конференции выходят в плей-офф и борются за победу в Кубке Гагарина, в финале встречаются победители Восточной и Западной конференций.