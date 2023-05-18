Гендиректор "Салавата Юлаева" сообщил, что клуб погасит долги перед хоккеистами

По словам Рината Баширова, Континентальной хоккейной лиге и болельщикам не о чем беспокоиться

БАРВИХА /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Долги уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" перед игроками будут погашены. Об этом журналистам сообщил гендиректор "Салавата Юлаева" Ринат Баширов.

Ранее в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги сообщили ТАСС, что клуб имеет задолженность перед хоккеистами за три месяца, из-за чего лига не может регистрировать новые контракты игроков.

"На следующей неделе буду говорить с ответственными лицами, все будет погашено. Проблем нет, лиге и болельщикам не о чем беспокоиться. Нет такого, что у "Салавата Юлаева" нет денег, для нас это чисто технический момент, но для получателей зарплаты это неприятная ситуация, особенно когда идет трансферная кампания. У клуба хорошая репутация, она не один год зарабатывалась, чтобы из-за задержек кто-то не захотел к нам прийти. Мы эту тему с каждым, с кем подписывали контракт, обсуждали и говорили не обращать внимание", - сказал Баширов.

"Нас заверяют, что в ближайшую неделю ситуация разрешится, - сообщил журналистам президент КХЛ Алексей Морозов. - Мы уже применили к клубу определенные санкции. Надеемся, что в ближайшую неделю ситуация разрешится. Работаем по регламенту и пытаемся выправить ситуацию".

В сезоне-2022/23 уфимская команда уступила "Адмиралу" в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии до четырех побед.