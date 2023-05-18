Матч звезд КХЛ в сезоне-2023/24 пройдет перед Кубком Первого канала

Место проведения встречи пока не утверждено

БАРВИХА /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24 пройдет перед розыгрышем Кубка Первого канала, место проведения встречи пока не утверждено. Об этом журналистам в четверг рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

"Место проведения Матча звезд пока не утверждено. Он пройдет, как и в этом году, перед Кубком Первого канала. Планируется одна пауза в чемпионате", - сказал Морозов.

Предыдущий Матч звезд КХЛ в рамках Недели звезд хоккея проходил в декабре в Челябинске.

Также Морозов рассказал, что КХЛ рассматривала возможность увеличения количества игр в сезоне. "У нас контракты заканчиваются 30 апреля, плей-офф мы хотим видеть полноценный, из семи игр в каждой серии. С учетом переездов и перелетов, если мы начинаем с сентября, 82 матча не уместятся [в сезон]", - подчеркнул глава лиги.

В сезоне-2022/23 команды в регулярном чемпионате впервые в истории лиги провели по 68 матчей.