КХЛ проверит, отказывались ли натурализованные хоккеисты от гражданства Казахстана

Ранее портал "Шайба.kz" сообщил, что канадцы Даррен Диц, Кёртис Волк и Джесси Блэкер, а также швед Виктор Сведберг отказались от гражданства Казахстана

БАРВИХА /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) планирует проверить, отказывались натурализованные игроки от казахстанских паспортов. Об этом рассказал журналистам в четверг президент КХЛ Алексей Морозов.

Ранее портал "Шайба.kz" сообщил, что канадский защитник ЦСКА Даррен Диц, его соотечественники форвард Кёртис Волк и защитник Джесси Блэкер (оба - "Автомобилист"), а также шведский защитник Виктор Сведберг, выступавший за "Авангард", отказались от гражданства Казахстана. Граждане этой страны не являются легионерами в чемпионате КХЛ.

"Это серьезная проблема, мы ее сегодня обсуждали. У этих игроков есть действующие контракты, они на данный момент не являются легионерами. Мы будем прорабатывать вопрос дальше, тут много нюансов, - сказал Морозов. - Мы пока не знаем, отказывались ли игроки от своего гражданства. Если игрок подтверждает статус казахстанского гражданства на сезон, то весь сезон он продолжает выступать за клуб согласно этому статусу".