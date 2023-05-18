Президент ЦСКА назвал перекрестный формат плей-офф КХЛ "тяжеловатым" для игроков

Перекрестный плей-офф подразумевает, что во втором раунде Кубка Гагарина образовываются две группы, в которых играют по четыре команды, в каждой группе выступают по две команды из Западной и Восточной конференций

БАРВИХА /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Игроки Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в перекрестном формате плей-офф столкнутся с большими нагрузками. Такое мнение журналистам в четверг высказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

В четверг президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига утвердила формат перекрестного плей-офф в сезоне-2023/24 начиная со второго раунда.

"Та команда, которая попадает в финал, фактически играет два финала. В этом году мы играли первый финал с Питером (со СКА - прим. ТАСС), потом с Казанью (с "Ак Барсом" - прим. ТАСС). Перекрестный плей-офф - тяжеловато для ребят, нагрузки большие. Плюс финансовый фактор", - сказал Есмантович.

Перекрестный плей-офф подразумевает, что во втором раунде Кубка Гагарина образовываются две группы, в которых играют по четыре команды. В каждой группе выступают по две команды из Западной и Восточной конференций. Действовавший до конца сезона-2022/23 формат предполагал встречу в финале победителей Восточной и Западной конференций.

В 2023 году обладателем Кубка Гагарина стал ЦСКА, в финальной серии обыгравший "Ак Барс" (4-3), а в финале Западной конференции - СКА (4-2).