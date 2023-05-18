В команде Роналдиньо заявили об уверенности в победе в турнире по фиджитал-футболу

В финале турнира по фиджитал-футболу бразильская команда R10 сыграет с российским "Фениксом"

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Все игроки бразильской команды R10 чемпиона мира по футболу Роналдиньо уверены в победе в финале соревнований по фиджитал-футболу на пятых фиджитал-играх в Казани. Об этом журналистам в четверг рассказал игрок R10 Луэ Телис.

Пятые фиджитал-игры проходят в Казани в рамках подготовки к международному мультиспортивному турниру "Игры будущего". В финале R10 сыграет с российской командой "Феникс", решающий матч пройдет 19 мая. В полуфинале бразильский коллектив обыграл уругвайский "Атлетико Пеньяроль" (9:5).

"Очень сложная игра, так как мы не выиграли в симуляторе, думали, что покажем себя на поле, так и получилось, - сказал Телис. - Мы показали все, что можем, также мы понимали, что уругвайцы будут уставшими, так как проводили игру утром. В финале нельзя выбрать соперника, поэтому мы готовы ко всему, встретим там, как умеем встречать".

"Конечно, мы счастливы от того, что вышли в финал. Но когда речь идет о Бразилии, то спору нет, мы уже готовы к любым победам и премиям, уже их ожидаем, это нормально для нас", - добавил Телис.

Фиджитал-футбол - это сочетание футзала в формате "5 на 5" и виртуального футбола. На первом этапе команды проводят матч в футбольном симуляторе, а затем спортсмены выходят на реальную площадку и выявляют сильнейшего там. Победитель матча определяется по сумме голов, забитых на обоих этапах.

Первые "Игры будущего" пройдут в 2024 году в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.