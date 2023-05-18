Президент "Урала" заявил, что Гончаренко ни разу не говорил о желании покинуть клуб

Виктор Гончаренко возглавил "Урал" в августе 2022 года, по его руководством команда дошла до финала "пути регионов" Кубка России

ТАСС, 18 мая. Главный тренер екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко имеет действующий контракт с футбольным клубом, он ни разу не говорил и не намекал на желание покинуть свой пост. Об этом в четверг "Спорт-Экспрессу" сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

Гончаренко возглавил "Урал" в августе 2022 года. В среду команда на выезде уступила "Краснодару" (1:2) в матче второго этапа финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России и не смогла выйти в финал турнира.

"У нас интересная команда, хороший город, люди любят футбол. Виктор Михайлович ни разу не говорил и даже не намекал, что хочет уйти. Нам есть куда расти, намерены развиваться. Надеемся, что с Гончаренко мы добьемся определенных успехов. У него действующий контракт", - сказал Иванов.

После 27 туров Мир - Российской премьер-лиги "Урал" с 30 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем матче команда 21 мая на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов".