Янчук считает, что теннисист Надаль больше не выиграет турнир Большого шлема

В четверг Рафаэль Надаль объявил о том, что пропустит Открытый чемпионат Франции 2023 года из-за травмы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю с каждым годом все сложнее справляться с травмами и молодыми соперниками, поэтому он больше не выиграет турнир Большого шлема. Такое мнение ТАСС в четверг высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В четверг Надаль объявил о том, что пропустит Открытый чемпионат Франции 2023 года из-за травмы. Испанец является действующим победителем соревнований.

"Конечно, жаль, что он все-таки решил сняться, но, видимо его время проходит. Турниры на грунте были его коронными, на других покрытиях выиграть турнир Большого шлема ему будет гораздо сложнее. У него сейчас много конкурентов, это и Новак Джокович, и молодые подрастающие теннисисты, с ними бороться очень сложно, как и с травмами. Сейчас он опустится во вторую сотню, это сделает его восхождение еще труднее. Я думаю, он больше не выиграет турниры Большого шлема, но все равно, Надаль - самоотверженный боец, легендарный теннисист, от его игры болельщики получали истинное удовольствие, в лучшие годы он рвал и метал на корте", - сказал Янчук.

"Сложно сказать, вернется ли он на корт, все-таки, ему уже 36 лет, теннис стал быстрее, нагрузки выше, неизвестно, насколько он будет способен их выдержать. Сейчас ему нужно не в последнюю очередь думать о своем здоровье, исходя из этого решать, играть ему дальше или нет. Думаю, если он решит еще поиграть, болельщики будут счастливы", - добавил собеседник агентства.

36-летний Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытых чемпионатах Франции (14). Всего на счету испанца 22 выигранных турнира Большого шлема, он делит первое место по этому показателю с Джоковичем. Надаль не выступал на соревнованиях после того, как в январе проиграл во втором круге Открытого чемпионата Австралии американцу Маккензи Макдональду. Во втором сете испанец взял медицинскую паузу, спортсмен доигрывал матч с травмой ноги.