Третьяк назвал новый формат плей-офф КХЛ шагом вперед

Перекрестный формат плей-офф подразумевает, что во втором раунде Кубка Гагарина образовываются две группы, в которых играют по четыре команды, в каждой группе выступают по две команды из Западной и Восточной конференций

БАРВИХА /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Перекрестный формат плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сделает соревнования более интересными для зрителей. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В четверг президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига утвердила формат перекрестного плей-офф в сезоне-2023/24 начиная со второго раунда.

"ФХР давно говорила о том, что с каждым годом нужно находить что-то новое и интересное для болельщиков, чтобы они могли посмотреть новые команды, потому что сейчас одни и те же команды играют в своих дивизионах. У нас было предложение, и КХЛ поддержала его. Считаю, что это интересно. Все надо делать для болельщиков, это шаг вперед", - сказал Третьяк.

Перекрестный плей-офф подразумевает, что во втором раунде Кубка Гагарина образовываются две группы, в которых играют по четыре команды. В каждой группе выступают по две команды из Западной и Восточной конференций.

При прошлом формате плей-офф КХЛ в финале Кубка Гагарина встречались победители Восточной и Западной конференций.