Форварда СКА Яшкина признали самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ

В прошедшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата

БАРВИХА /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Дмитрий Яшкин был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23. Об этом стало известно в ходе церемонии закрытия сезона КХЛ.

Помимо Яшкина, претендентами на приз "Золотая клюшка" в этом году были защитник СКА Александр Никишин и форвард казанского "Ак Барса" Александр Радулов.

Яшкин, имеющий чешское гражданство, пришел в петербургский клуб в прошлом году. В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, в 67 матчах набрав 62 очка (40 голов + 22 результативные передачи). В 14 матчах плей-офф Яшкин набрал 7 очков (5+2). Предыдущей командой Яшкина был клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона", также в НХЛ он выступал за "Сент-Луис" и "Вашингтон".

В 2019-2021 годах Яшкин играл за московское "Динамо". Выступая за бело-голубых, он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата в сезоне-2019/20 и лучшим снайпером регулярного чемпионата в сезоне-2020/21.

Предыдущим обладателем приза "Золотая клюшка" был форвард Вадим Шипачев, который выигрывал его в качестве игрока московского "Динамо" в 2021 и 2022 годах. По четыре раза эту награду получали Радулов (2010, 2011, 2012, 2015) и Сергей Мозякин (2013, 2014, 2016, 2017).

Победители в других номинациях

Приз имени Валентина Сыча, который вручается лучшему руководителю клуба, получил президент московского ЦСКА Игорь Есмантович. Никишин получил приз самому результативному защитнику регулярного чемпионата, приз лучшему бомбардиру и снайперу регулярного чемпионата получил Яшкин. Самым полезным игроком регулярного чемпионата стал защитник СКА Андрей Педан. Лучшим игроком Женской хоккейной лиги была признана вратарь уфимской "Агидели" Анна Пругова.

Приз имени Михаила Галиновского "Золотой свисток главного судьи" был вручен Алексею Белову, "Золотой свисток линейного судьи" вручили Сергею Шелянину. Впервые был вручен приз в номинации "Лучший болельщик", его получил болельщик владивостокского "Адмирала" Михаил Ермаков.

Приз имени Сергея Гимаева "За верность хоккею" получил голкипер магнитогорского "Металлурга", олимпийский чемпион 2018 года Василий Кошечкин, объявивший о завершении карьеры 27 марта. Приз имени Алексея Черепанова лучшему новичку сезона получил нападающий Никита Гребенкин, выступавший в прошедшем сезоне за хабаровский "Амур", приз лучшему вратарю вручили Никите Серебрякову из владивостокского "Адмирала".

В символическую сборную сезона вошли Серебряков, Никишин, защитник ЦСКА Никита Нестеров, Яшкин, Радулов и нападающий московских армейцев Михаил Григоренко.