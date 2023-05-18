WADA наказало 203 российских спортсмена на основе данных московской лаборатории

В стадии расследования находятся 182 дела, еще 73 спортсменам предъявлены обвинения

ТАСС, 18 мая. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 203 атлета из России, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. Об этом в четверг сообщает пресс-служба WADA.

В стадии расследования находятся 182 дела. Еще 73 спортсменам предъявлены обвинения.

"Постоянный успех "Операции LIMS" является свидетельством значительной работы, проводимой отделами разведки и расследований, а также юридическими вопросами агентства. Я также хотел бы поблагодарить международные федерации и другие антидопинговые организации, которые усердно следили за доказательствами, предоставленными им WADA, продолжают возбуждать дела по мере необходимости. WADA связывается со всеми соответствующими органами, участвующими в расследовании, чтобы обеспечить справедливость для спортсменов во всем мире", - заявил президент WADA Витольд Банька.

Директор отдела разведки и расследований WADA Гюнтер Юнгер отметил преодоление "важного рубежа в 200 санкционированных дел". "Однако впереди у нас еще много работы. "Операция LIMS" потребовала значительного оперативного сотрудничества со стороны антидопинговых организаций и других заинтересованных сторон, - сказал Юнгер. - Успех этой операции в значительной степени обусловлен инвестициями, которые WADA и антидопинговое сообщество вложили в разведку и расследования, и демонстрирует, чего можно достичь посредством эффективного сотрудничества".

LIMS - Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.