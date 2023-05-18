Овечкин надеется, что Сергей Федоров станет великим тренером

Наставник ЦСКА второй раз подряд был признан лучшим тренером сезона КХЛ

БАРВИХА /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин рад успехам Сергея Федорова на посту главного тренера московского ЦСКА и надеется, что он станет великим тренером. Об этом Овечкин рассказал в четверг журналистам.

Федоров возглавил ЦСКА в 2021 году. В 2022 и 2023 годах армейцы под руководством Федорова выиграли Кубок Гагарина, 18 мая его второй раз подряд признали лучшим тренером по итогам сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 2008-2009 годах Федоров и Овечкин играли за "Вашингтон".

"Величайший игрок, и сейчас он становится великим тренером, хочу, чтобы у него все продолжалось. Не знаю, что будет дальше, может быть, он будет главным тренером сборной России, я рад за него и за команду ЦСКА. Сыграть за сборную под руководством Федорова? Было бы, конечно, классно, но со всей этой ситуацией, когда нам запрещают выступать на чемпионатах мира, об этом остается только мечтать", - сказал Овечкин.

Также Овечкин прокомментировал вручение нападающему петербургского СКА Дмитрию Яшкину приза лучшему игроку по итогам сезона КХЛ. "Я рад за Диму, после тяжелейшей травмы восстановился. Он - классный игрок и доказал всем, что он - прирожденный снайпер и бомбардир. Выиграл много призов, молодец", - отметил нападающий "Вашингтона".