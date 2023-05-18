18 мая, 19:53
НХЛ

Овечкин рассказал, что ему важно иметь взаимопонимание с новым тренером "Вашингтона"

AP Photo/ Nick Wass
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин
© AP Photo/ Nick Wass

Предыдущий главный тренер команды Питер Лавиолетт был отправлен в отставку после того, как клуб не смог выйти в плей-офф

БАРВИХА /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин заявил, что для него важно взаимопонимание с новым главным тренером команды. Об этом он рассказал в четверг журналистам.

Предыдущий главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт был отправлен в отставку после того, как команда не смогла выйти в плей-офф.

"Для меня важно, чтобы с новым тренером было взаимопонимание. Прошлый сезон мы, к сожалению, провалили. Было много травм, в моей карьере такого не было. Весь сезон мы не играли полным составом, постоянно был кто-то травмирован", - сказал Овечкин.

В составе "Вашингтона" Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. 

Теги:
Овечкин, Александр МихайловичНХЛ
© Информационное агентство ТАСС
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