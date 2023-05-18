Кокорина признали лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра по футболу

В текущем сезоне Александр Кокорин провел за "Арис" 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач

ТАСС, 18 мая. Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин получил премию Ассоциации футболистов Кипра и был признан лучшим игроком национального чемпионата по итогам сезона-2022/23. Об этом в четверг сообщает пресс-служба "Ариса".

В текущем сезоне Кокорин провел за "Арис" 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.

За два тура до конца чемпионата "Арис" лидирует в турнирной таблице с 71 очком после 34 игр. В следующем матче команда из Лимассола примет "Омонию" 20 мая.

Кокорину 32 года, он выступает за "Арис" с 2022 года на правах аренды из итальянской "Фиорентины". Ранее игрок выступал за московское "Динамо", петербургский "Зенит", московский "Спартак", махачкалинский "Анжи" и "Сочи". Вместе с "Зенитом" Кокорин стал чемпионом и обладателем Кубка России.