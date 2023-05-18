Официально закрылся 15-й сезон Континентальной хоккейной лиги

Лучшим игроком прошедшего сезона был признан форвард СКА Дмитрий Яшкин, лучшим тренером - наставник ЦСКА Сергей Федоров

БАРВИХА /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Юбилейный, 15-й сезон Континентальной хоккейной лиги официально закрылся торжественной церемонией, которая прошла в четверг в Барвихе.

Перед церемонией закрытия сезона состоялось заседание совета руководителей клубов лиги, по итогам которого КХЛ и Федерация хоккея России (ФХР) утвердили перекрестный формат плей-офф сезона-2023/24. Также было объявлено о назначении бывшего президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля на пост руководителя комитета по обеспечению контроля качества судейства лиги.

Следующий регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября, первый его этап завершится 26 февраля. Плей-офф КХЛ пройдет с 29 февраля по 29 апреля. В первом раунде 16 команд, как и раньше, начнут играть внутри своих конференций. Со второго раунда восемь команд будут поделены на две группы, внутри которых две команды Запада сыграют с двумя клуба с Востока. В финале могут встретится два представителя одной конференции.

По словам президента победителя плей-офф КХЛ ЦСКА Игоря Есмантовича, той команде, которая попадет в финал, придется, по сути, играть два финала. "В этом году мы играли первый финал с Питером (со СКА - прим. ТАСС), потом с Казанью (с "Ак Барсом" - прим. ТАСС). Перекрестный плей-офф - тяжеловато для ребят, нагрузки большие. Плюс финансовый фактор", - сказал Есмантович.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил в разговоре с ТАСС, что перекрестный формат будет более интересным. "ФХР давно говорила о том, что с каждым годом нужно находить что-то новое и интересное для болельщиков, чтобы они могли посмотреть новые команды, потому что сейчас одни и те же команды играют в своих дивизионах. У нас было предложение, КХЛ поддержала его. Считаю, что это интересно. Все надо делать для болельщиков, это шаг вперед", - отметил Третьяк.

Другие вопросы

Как в и прошлом сезоне, в следующем чемпионате будет только один перерыв, который придется на Матч звезд (9-10 декабря) и Кубок Первого канала среди сборных команд (11-17 декабря). Как и в предыдущем чемпионате, каждая команда проведет по 68 матчей, при этом КХЛ обсуждала идею увеличения количества игр. "У нас контракты заканчиваются 30 апреля, плей-офф мы хотим видеть полноценный, из семи игр в каждой серии. С учетом переездов и перелетов, если мы начинаем с сентября, 82 матча не уместятся [в сезон]", - подчеркнул глава лиги Алексей Морозов.

Также обсуждалась ситуация вокруг того, будут ли считаться в КХЛ гражданами Казахстана натурализованные хоккеисты из Канады. Речь идет о защитнике ЦСКА Даррене Дице, его соотечественниках форварде Кёртисе Волке и защитнике Джесси Блэкере (оба - "Автомобилист"), которые, по информации ресурса "Шайба.kz", отказались от казахстанского гражданства. "Это серьезная проблема, мы ее сегодня обсуждали. У этих игроков есть действующие контракты, они на данный момент не являются легионерами. Мы будем прорабатывать вопрос дальше, тут много нюансов, - сказал Морозов. - Мы пока не знаем, отказывались ли игроки от своего гражданства. Если игрок подтверждает статус казахстанского гражданства на сезон, то весь сезон он продолжает выступать за клуб согласно этому статусу".

В среду стало известно о том, что уфимский "Салават Юлаев" имеет трехмесячную задолженность по зарплате перед игроками. Гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов заверил, что долги будут погашены. "На следующей неделе буду говорить с ответственными лицами, все будет погашено, - сказал Баширов. - Проблем нет, лиге и болельщикам не о чем беспокоиться. Нет такого, что у "Салавата Юлаева" нет денег, для нас это чисто технический момент, но для получателей зарплаты это неприятная ситуация, особенно когда идет трансферная кампания. У клуба хорошая репутация, она не один год зарабатывалась, чтобы из-за задержек кто-то не захотел к нам прийти. Мы эту тему с каждым, с кем подписывали контракт, обсуждали и говорили не обращать внимание".

Автомобили и билеты в Большой театр

Одним из главных действующих лиц церемонии закрытия сезона стал форвард СКА Дмитрий Яшкин, который получил "Золотую клюшку" - приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, выйдя победителем в споре с Александром Радуловым ("Ак Барс") и своим одноклубником защитником Александром Никишиным. Яшкин также получил приз как лучший бомбардир и снайпер регулярного сезона и вместе с вратарем Никитой Серебряковым ("Адмирал"), Никишиным, защитником ЦСКА Никитой Нестеровым, Радуловым и Михаилом Григоренко (ЦСКА) вошел в символическую сборную сезона.

Прямо на сцене Яшкину вручили билеты в Большой театр, а один из спонсоров КХЛ подарил чешскому форварду и капитану "Вашингтона" Александру Овечкину, вручавшему игроку СКА награды, по автомобилю отечественного производства. "Был приятно удивлен, у отца были "Жигули". Я ее [машину] только получил, еще не придумал, что буду делать, что-нибудь придумаю интересное", - сказал Овечкин.

Лучшим тренером второй год подряд был признан наставник ЦСКА Сергей Федоров, опередивший Зинэтулу Билялетдинова ("Ак Барс") и Игоря Ларионова ("Торпедо"). "Это командная победа, победа тренерского штаба, поскольку мы, как и игроки, каждый день проводили собрания по тренировке, по тому, как сыграли, что будем делать дальше. У нас тоже были небольшие споры, но я рад результату, эта победа посвящается всем, кто помогал мне лично", - сказал после церемонии Федоров.

Лучшим вратарем был признан Серебряков, приз имени Алексея Черепанова лучшему новичку получил нападающий "Амура" Никита Гребенкин. По случаю закрытия 15-го сезона КХЛ также назвала символическую сборную игроков за все время существования лиги. Вратарем был назван Александр Еременко, трижды становившийся обладателем Кубка Гагарина. В защиту были выбраны двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе "Ак Барса" Илья Никулин и лучший защитник сезона-2008/09 канадец Кевин Даллмэн.

Нападающими символической сборной стали Данис Зарипов, Сергей Мозякин и Илья Ковальчук. Из них самым титулованным является Зарипов - он единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Мозякин выиграл плей-офф дважды, Ковальчук - трижды. Тренером этой сборной был назван Зинэтула Билялетдинов, который трижды приводил к победе в Кубке Гагарина "Ак Барс" (2009, 2010, 2018). Ковальчук и Билялетдинов не смогли приехать на церемонию и поблагодарили всех за такой выбор путем заранее записанного видеосообщения. КХЛ вручила всем вошедшим в эту команду драгоценные перстни.