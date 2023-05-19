"Севилья" и "Рома" сыграют в финале футбольной Лиги Европы

"Севилья" в полуфинале прошла "Ювентус", "Рома" - "Байер"

ТАСС, 19 мая. Испанская "Севилья" и итальянская "Рома" встретятся в финальном матче футбольной Лиги Европы. Ответные полуфинальные встречи турнира прошли в четверг.

"Севилья" дома со счетом 2:1 после дополнительного времени обыграла итальянский "Ювентус", основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе победителей голы забили Сусо (71-я минута) и Эрик Ламела (95). У "Ювентуса" отличился Душан Влахович (65). Первый матч с участием этих команд прошел в Турине и завершился вничью (1:1).

"Рома" на выезде сыграла вничью с германским "Байером" со счетом 0:0 и вышла в финал по сумме двух встреч. Первая игра команд завершилась со счетом 1:0 в пользу римлян.

"Севилья" сыграет в финале Лиги Европы в седьмой раз в истории, команда является шестикратным победителем турнира, что является рекордным достижением. Испанский клуб выигрывал Лигу Европы в 2006, 2007 (тогда турнир назывался Кубок УЕФА), 2014, 2015, 2016 и 2020 годах.

"Рома" второй раз в истории сыграет в финале второго по значимости европейского клубного турнира, в 1991 году клуб вышел в финал Кубка УЕФА, где уступил итальянскому "Интеру". В прошлом сезоне "Рома" стала победителем первого розыгрыша Лиги конференций - третьего по значимости еврокубка.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште. Действующим победителем турнира является германский "Айнтрахт". В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Финалисты Лиги конференций

Также в четверг прошли ответные полуфинальные матчи Лиги конференций, финалистами турнира стали английский "Вест Хэм" и итальянская "Фиорентина". "Вест Хэм" в гостях со счетом 1:0 обыграл нидерландский АЗ, первая встреча завершилась победой лондонской команды со счетом 2:1. Единственный клубный европейский трофей "Вест Хэм" завоевал в 1965 году, выиграв Кубок обладателей кубков.

"Фиорентина" на выезде в дополнительное время переиграла швейцарский "Базель" со счетом 3:1. Основное время матча закончилось со счетом 2:1 в пользу итальянской команды, с таким же счетом в пользу "Базеля" завершился первый матч клубов. Во время второго дополнительного тайма матч был ненадолго прерван из-за того, что врачи стадиона оказывали помощь болельщику "Фиорентины", которому стало плохо на трибунах.

Финал Лиги конференций пройдет 7 июня в Праге.