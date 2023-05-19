19 мая, 05:26
Фигурное катание

Источник рассказал, что Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц

Максим Шеметов/ ТАСС
Роман Костомаров
© Максим Шеметов/ ТАСС

Олимпийский чемпион остается в реанимационной палате

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.

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"Роман набирается сил, продолжает тренироваться - закачивает мышцы, на это нужно время. Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное", - сообщил источник.

7 апреля источник ТАСС сообщил, что Костомаров пробудет в больнице еще два-три месяца, его готовят к протезированию.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. В марте фигурист перенес ампутацию пальцев левой руки. 

Теги:
Фигурное катаниеКостомаров, Роман Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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