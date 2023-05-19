Чемпион мира саночник Репилов пропустит первый сбор команды России

Спортсмен занимается работой над инвентарем

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов принял решение пропустить первый тренировочный сбор команды России, который стартовал 18 мая в Кисловодске. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Федерации санного спорта России.

"Романа Репилова, как и его брата Павла, нет на первом сборе, они сейчас занимаются работой над инвентарем, - сказали в пресс-службе. - Бронзовый призер Игр в Пекине Татьяна Иванова и двукратный чемпион мира Семен Павличенко приехали в Кисловодск".

Как рассказали в пресс-службе, на сборе также отсутствуют два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев / Владислав Антонов и Андрей Богданов / Юрий Прохоров.

Конгресс Международной федерации санного спорта в июне 2022 года принял решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой. В сезоне-2022/23 Федерация санного спорта России вынуждена была проводить турниры для своих сильнейших спортсменов только на трассе в Сочи.