В Международной федерации хоккея следят, чтобы политика не вмешивалась в соревнования

Глава организации рассказал, что на чемпионате мира произошел ряд мелких инцидентов, которые были быстро уложены

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) пристально следит за тем, чтобы политика не вмешивалась в проведение турниров под эгидой организации. Об этом ТАСС в пятницу рассказал президент IIHF Люк Тардиф.

12 мая во время матча чемпионата мира, который проходит в финском Тампере и Риге, между сборными Латвии и Канады в латвийской столице на трибунах был замечен баннер с националистическим лозунгом на фоне украинского флага. Телеканал "Матч ТВ", транслировавший встречу, обратил на это внимание маркетингового партнера IIHF компанию "Инфронт". В пресс-службе телеканала сообщили ТАСС, что было принято решение отказаться от дальнейшего показа матчей сборной Латвии на турнире.

"Вот почему мы попросили службу безопасности турнира быть активной против таких вещей и быть уверенной, что такого не повторится снова, и пока это соблюдается, - сказал Тардиф. - Мы не хотим, чтобы кто-то привносил политику в наши соревнования: никаких флагов команд, не принимающих участия в соревнованиях, и, конечно, никаких политических баннеров. Службы безопасности на аренах в обоих городах об этом уведомлены".

По словам Тардифа, ряд мелких инцидентов во время турнира были быстро улажены. "Конечно, невозможно сделать так, чтобы вообще ничего не происходило. После игры Латвия - Канада не было инцидентов", - подчеркнул он.

Сборные России и Белоруссии из-за санкций IIHF пропускают турнир. Флаги стран не должны демонстрироваться на аренах во время соревнований.