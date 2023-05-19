Янчук считает, что теннисист Медведев добился значительного прогресса в игре на грунте

В четверг россиянин вышел в полуфинал турнира в Риме, где встретится с греком Стефаносом Циципасом

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев добился значительного прогресса в игре на грунтовом покрытии. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Даниил добился значительного прогресса в игре на грунте, сделал заметный шаг вперед, - сказал Янчук. - Он стал играть более динамично за счет того, что стал меньше делать замах, из-за этого он быстрее готовится к ударам и повышает темп. Медведев успевает отражать практически все мячи. Его очень трудно пробить, для этого нужно сильнее бить, но когда соперники начинают сильнее бить, то количество ошибок возрастает, и Медведев этим пользуется".

В четверг Медведев победил представителя Германии Янника Ханфманна со счетом 6:2, 6:2 и вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Риме, проводимом на грунтовом корте. В полуфинале он сыграет с греком Стефаносом Циципасом.