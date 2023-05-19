Поздняков сравнил ситуацию с вопросом допуска российских спортсменов с кукольным театром

Необходимо сделать мир лучше посредством спорта, заявил президент Олимпийского комитета России

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Ситуация с допуском российских спортсменов на международные соревнования похожа на кукольный театр, где за ниточки дергают политические деятели. Такое мнение в пятницу на Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Большинство замечает, что происходит в международном спорте. Сегодня допуск или недопуск - это кукольный спортивный театр, где за ниточки дергают ангажированные и политизированные деятели, - сказал Поздняков. - Остальным остается лишь зачитать текст, как персонажам пьесы, исполнить свою роль. Намерения мы четко понимаем - это фарс, где права наших спортсменов нарушаются".

"Мы проводим значительное количество времени с нашими коллегами из Азии и других стран. Отрадно отметить, что диалог выходит из спортивной тематики, охватывает гуманитарную деятельность. Мы заинтересованы не только в спортивных, но и в гражданских правах. Наша цель - сделать мир лучше посредством спорта", - добавил президент ОКР.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.