Команда России по бадминтону начала тренировочный сбор в Малайзии

Во время сбора спортсмены проведут несколько матчей с сильнейшими малазийскими бадминтонистами

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российские бадминтонисты приступили к тренировкам на сборе в Малайзии, где проведут несколько матчей с сильнейшими игроками страны. Об этом ТАСС в пятницу сообщил пресс-секретарь Национальной федерации бадминтона России Александр Багдатьев.

"Сбор проходит в Куала-Лумпуре с 16 по 28 мая, в Малайзию прилетели 10 спортсменов национальной команды России по бадминтону, два тренера и менеджер, - сказал Багдатьев. - Нас ждут четыре дня тренировочных сессий и матчей с сильнейшими малайзийскими игроками с перерывом на анализ игр".

"Команда живет в Куала-Лумпуре, условия для восстановления комфортные, транспортных проблем нет. Все ребята в восторге. У всех горят глаза, присутствует огромное желание играть и проявлять себя", - добавил собеседник ТАСС.

Всемирная федерация бадминтона в начале марта 2022 года объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, также были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии. В апреле запрет на участие россиян и белорусов был продлен на неопределенный срок.