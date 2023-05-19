Поздняков заявил, что некоторые страны пытаются переманить к себе российских спортсменов

Спорт все чаще используется как орудие в борьбе за геополитическое преимущество в мире, считает глава Олимпийского комитета России

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Некоторые страны пытаются переманить к себе российских спортсменов, предлагая им сомнительные перспективы. Об этом в пятницу на Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Феномен спорта заключается в том, что он является неотъемлемым фактором разнопланового сотрудничества, общественного прогресса, - сказал Поздняков. - Но вместо использования этих беспрецедентных возможностей сегодня в спорте пытаются возводить глухие стены, разделяя атлетов на подходящих и неподходящих по надуманным критериям. С претензией на право сортировать людей по их происхождению и паспорту. Такого права никто спортивным организациям не давал, это вообще не в их юрисдикции".

"Сюда же относятся попытки разными способами подтолкнуть российских спортсменов к смене гражданства, поманить сомнительного рода перспективами, - продолжил глава ОКР. - А ведь без одобрения исполкома ОКР большинство спортсменов, которых таким образом удается перетянуть в другие страны, не смогут выступить на Олимпийских играх в течение ближайших нескольких лет. Важно, что мы в данном вопросе выступаем с позиции тотального отрицания, мы исходим из того, что в отношении спортсменов любой юрисдикции должны применяться единые недискриминационные критерии. В международном спорте все должны быть с равными правами и обязанностями".

Поздняков отметил, что недавно сформулированные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян могут нанести ущерб всему олимпийскому движению. "Сформулированные недавно рекомендации МОК означают принуждение наших спортсменов к отречению от своего отечества, от своих товарищей по национальной команде, от сопричастности ко всему, что связано с Родиной, - сказал он. - Не станем даже пытаться прогнозировать, какой ущерб это может принести в ближайшей перспективе всему олимпийскому движению".

"Очевидным в этих условиях является одно - спорт, увы, все чаще используется уже даже не как инструмент, а как орудие в борьбе за геополитическое преимущество в мире. И вдохновитель этой спортивной гонки враждебности неприкрыто опирается на идеологию неоколониализма, выдвигает неолиберальную риторику, толкает спорт в бездну разрушения. Но все больше становится тех, кто это прекрасно понимает, и наша с вами общая задача - сделать все необходимое, чтобы объединить созидательные усилия в совместной работе на благо прогресса", - заключил глава ОКР.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.