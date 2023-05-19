19 мая, 09:08
Летние олимпийские виды спорта

В Мали считают, что российских спортсменов отстранили по политическим причинам

Министр по делам молодежи и спорта Мали Мусса Аг Аттахер отметил, что спорт должен быть аполитичным и нейтральным

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях не по спортивным, а по политическим причинам. Такое мнение в пятницу на Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" высказал министр по делам молодежи и спорта Мали Мусса Аг Аттахер.

"Спорт должен быть аполитичным и нейтральным, он должен преодолевать все конфликты, объединять все народы, - сказал министр. - К сожалению, в реальности это не всегда бывает так, хотя спортивные инстанции говорят о четком разделении спорта и политики. Однако не все принимаемые решения соответствуют этому принципу. Как доказательство - ситуация, касающаяся спортсменов из России и некоторых мусульманских стран. Когда эти страны исключаются из соревнований, это является подтверждением того, что учитываются политические и идеологические причины".

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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