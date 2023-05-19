Шипов считает, что шахматистка Горячкина не полностью готова к Гран-при FIDE

По итогам трех матчей россиянка набрала 1,5 очка

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина не готова к последнему этапу Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) на Кипре на 100%, она показывает 60-70% от своих возможностей. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

"Борьба идет пока сложно, девушки находятся в разных кондициях. Радует Екатерина Лагно, у которой очень солидная, стабильная игра, и если она продолжит играть так дальше, то выйдет в турнир претенденток. Пока что для меня самый главный вопрос - это состояние Александры Горячкиной, у которой пока полтора очка из трех. Трудно пока за нее радоваться, потому что Александра Костенюк, бывшая наша шахматистка (на данный момент выступает за Швейцарию - прим. ТАСС), пока играет еще хуже, и если турнир будет протекать в подобном русле, то именно между ними будет разыгрываться вторая путевка на турнир претенденток", - сказал Шипов.

"Конечно, вчера у Горячкиной в партии с Костенюк было огромное преимущество и его надо было реализовывать. Костенюк героически сопротивлялась, но в хорошем состоянии Горячкина выигрывает такие позиции, видно, что сейчас она не на 100% готова к турниру, играет только процентов на 60-70%. Если бы Горячкина вчера выиграла, то практически отсекла бы Костенюк от борьбы за попадание на турнир претенденток", - добавил собеседник агентства.

По итогам трех туров Лагно, набрав 2,5 очка в 3 партиях, делит первое место с китаянкой Тань Чжунъи, за ними следуют представительница Германии Динара Вагенр, шахматистка из Индии Харика Дронавалли, россиянка Полина Шувалова (по 2 очка), Горячкина, грузинка Нана Дзагнидзе (по 1,5), Костенюк, представительница Грузии Белла Хотенашвили, азербайджанка Гюнай Мамедзаде (по 1), а также Бибисара Ассаубаева из Казахстана и полька Оливия Киолбаса (по 0,5). Турнир завершится 28 мая.