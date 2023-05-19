Матыцин надеется, что "Игры будущего" пройдут успешно и получат развитие в других странах

"Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на успешное проведение "Игр будущего" и последующего развития проекта в других странах. Об этом он в пятницу заявил на Международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum 2023".

"Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.

"Я благодарен всем нашим гостям, друзьям, которые уже приняли участие в тестовых соревнованиях. Конечно, в год столетия министерства спорта это является одним из важных направлений нашего сотрудничества. Казань не нуждается в представлении, здесь профессиональная команда, очень современные инфраструктура, технологии. Позиция главы республики Рустама Минниханова как человека спортивного и открытого к диалогу, внушает уверенность, что проект будет успешен. Я желаю сегодня плодотворной дискуссии, открытого диалога, хороших решений, конечно, успехов первым "Играм будущего". Они будут первыми, но надеюсь, что их успех будет предвестником дальнейшего развитию проекта в других странах", - сказал Матыцин.

"Найти пути интеграции кибердисциплин и классического спорта, чтобы гармонично развивались наши дети, а мы как взрослые понимали ценность спорта, их воспитывали, был предложен такой формат соревнований. Он уже активно развивается, мы видим интерес к этому направлению. Для нас, для министерства спорта, это тоже некий вызов, потому что мы какое-то время назад обсуждали на сессии факторы стабильного развития. Мы понимаем, что от того, насколько будет образована и здорова наша молодежь, зависит стабильное развитие наших стран и мира в целом. Найти эти пути интеграции и понимания, чем интересуется сегодня молодежь, обеспечить их интерес через спорт, через новые направления в спорте - наша общая задача", - добавил министр спорта РФ.

Первые киберспортивные "Игры будущего" будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.