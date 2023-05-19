Международный союз биатлонистов сократил на треть представительство россиян в допинг-пуле

Всего в пул включили 13 российских спортсменов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Представительство россиян в новом пуле допинг-тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) по сравнению с прошлым сократилось практически на треть - с 19 до 13. Об этом свидетельствуют материалы IBU, имеющиеся в распоряжении ТАСС с пятницы.

В международный пул допинг-тестирования на сезон-2023/24 включены 8 российских биатлонистов и 5 биатлонисток. В список вошли Карим Халили, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Никита Поршнев, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Анастасия Гореева, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и Виктория Сливко. Поршнев, Поварницын, Гореева и Носкова не входили в пул тестирования IBU в прошлом сезоне.

Выбыли из пула Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Зубарев, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Анастасия Батманова, Евгения Буртасова, Екатерина Глазырина, Анастасия Шевченко.

IBU сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона. В течение сезона пул может претерпевать изменения. Всего в новый международный пул допинг-тестирования вошли 118 биатлонистов (61 мужчина и 57 женщин). Первое место по числу включенных спортсменов занимает Россия (13), второе - Норвегия (12), третье - Франция (11).

Спортсмены, включенные в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.

Из-за санкций, наложенных IBU, российские и белорусские биатлонисты в минувшем сезоне были лишены возможности выступать на международных соревнованиях.