Во Франции намерены договориться о возвращении этапа "Формулы-1" в календарь чемпионата

Французский этап был в календаре чемпионата с 2018 по 2022 год

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Правительство Франции рассчитывает вернуть этап "Формулы-1" в календарь чемпионата мира. Об этом заявила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера в интервью газете "Эко", опубликованном в пятницу.

"Я думаю, это позитивно, что босс "Формулы-1" выразил такое желание в отношении Франции. Поэтому мы будем работать над дорожной картой, - сказала она, комментируя предложение исполнительного директора "Формулы-1" Стефано Доменикали обсудить вопрос возвращения этапа с руководством республики. - Теперь необходимо привлечь нужных специалистов - а во Франции нет недостатка в них, в том числе среди наших выдающихся выборных представителей, - чтобы разработать хороший проект и вступить в диалог с руководством "Формулы-1". Это действительно прекрасная возможность, мы сделаем все возможное, чтобы ею воспользоваться".

Ранее Доменикали в интервью газете L'Equipe, опубликованном 6 мая, заявил о желании обсудить возможное возвращение Гран-при Франции в календарь чемпионата. В то же время он подчеркнул, что это не произойдет лишь потому, что Франция - это Франция, и призвал "приложить такие же усилия, как и другие страны". Он добавил, что для этого требуется как минимум определить собеседников и выразил готовность общаться хоть с самим президентом Франции Эмманюэлем Макроном, если тот изъявит такое пожелание.

Французский этап присутствовал в календаре чемпионата мира с 1950 по 2008 год. После десятилетнего перерыва руководство региона Прованс - Альпы - Лазурный берег в 2018 году заключило с организаторами чемпионата контракт на пять лет для проведения гонок на автодроме "Поль-Рикар" близ коммуны Ле Кастелле. По истечении контракта в 2022 году решение о его продлении принято не было и организация, ответственная за проведение этапа, была расформирована. По сообщениям французских СМИ, за пять лет она накопила убыток в €27 млн и сейчас ведутся переговоры о создании альтернативной организации, "основанной на иной модели", и о более масштабной поддержке этой инициативы со стороны национальных властей.