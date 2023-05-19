Главный тренер "Белогорья" Колчин покинул пост по состоянию здоровья

Он продолжит работу в системе клуба

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Главный тренер волейбольного клуба "Белогорье" Борис Колчин покинул свой пост по состоянию здоровья. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор клуба Сергей Тетюхин.

"Борис Колчин покинул пост главного тренера. Но он останется в системе клуба", - сказал Тетюхин. В клубе добавили, что Колчин покинул свой пост по состоянию здоровья.

Клуб "Белогорье" занял пятое место в прошедшем сезоне чемпионата России. Колчин, которому в нынешнем году исполнится 66 лет, возглавлял команду с 2021 года.