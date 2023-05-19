Матыцин считает, что у фиджитал-спорта хорошее будущее

Игры символизируют открытость России к созидательным, конструктивным реформам, подчеркнул министр

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Фиджитал-спорт отражает интересы российской молодежи, у этого направления хорошее будущее. Такое мнение в пятницу журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

19 мая в Казани завершатся пятые фиджитал-игры в рамках подготовки к международному мультиспортивному турниру "Игры будущего".

"Я очень рад той атмосфере, которая сопутствует всем тестовым событиям фиджитал-игр, аудитория самая разнообразная, все очень увлечены, тут нет равнодушных, - сказал Матыцин. - И эта атмосфера меня заворожила. Думаю, у этого направления хорошее будущее, оно отражает интересы нашей молодежи. Самое главное - через это направление мы можем найти баланс между физической активностью, реальным спортом и киберспортом. Рад, что фиджитал-игры вызвали интерес не только у россиян, а у всех гостей, это вселяет надежду, что будет много команд и у проекта будет продолжение".

"Игры символизируют открытость России к созидательным, конструктивным реформам, - добавил министр спорта РФ. - Спорт всегда отражал новые тенденции, которые существуют в молодежной среде. Восприятие этих тенденций, отсутствие некой консервативности, новые направления тому яркое подтверждение. Это хороший пример взаимодействия федеральной и региональной властей, того, как через игры можно укреплять международные контакты".

"Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.