19 мая, 13:46
Футбол в России

Футбольный клуб "Динамо" объявил о расторжении контракта с тренером Йокановичем

Антон Новодережкин/ ТАСС
Славиша Йоканович
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Славиша Йоканович возглавил столичный клуб в июне 2022 года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" в пятницу на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером сербом Славишей Йокановичем.

"Футбольный клуб "Динамо" и Славиша Йоканович пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества. Наш клуб благодарит Славишу и желает ему удачи в дальнейшей карьере", - сказал Йоканович.

14 мая "Динамо" дома потерпело поражение от грозненского "Ахмата" (0:3) в матче 27-го тура Мир - Российской премьер-лиги. После игры Йоканович пропустил флеш-интервью и послематчевую пресс-конференцию, а член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин сообщил, что к следующей встрече вместо сербского специалиста команду будет готовить новый главный тренер. На следующий день пресс-служба бело-голубых объявила о том, что Павел Алпатов назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо".

Йокановичу 54 года, он возглавлял "Динамо" с июня 2022 года. Контракт со специалистом был рассчитан на один год с возможностью продления на сезоны-2023/24 и 2024/25 в случае достижения определенных результатов. Под его руководством команда дошла до первого этапа полуфинала плей-офф "пути регионов" Фонбет - Кубка России, где в серии пенальти уступила тольяттинскому "Акрону". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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