Российская команда "Феникс" стала победителем пятых фиджитал-игр

Второе место заняла бразильская команда, основателем которой является чемпион мира Роналдиньо

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Российский "Феникс" обыграл бразильскую команду чемпиона мира по футболу Роналдиньо R10 в финальном матче соревнований по фиджитал-футболу на пятых фиджитал-играх в Казани. Решающая встреча прошла в пятницу.

"Феникс" победил со счетом 12:7. В плей-офф российский клуб обыграл иранскую команду Persian Gulf со счетом 11:4 и соотечественников из "Ротора" (7:6), причем победитель встречи определился в серии послематчевых пенальти (3:2). Команда R10 напрямую вышла в полуфинал как победитель группы А, на стадии 1/2 финала коллектив обыграл уругвайский "Атлетико Пеньяроль" (9:5).

В матче за третье место, который прошел ранее в пятницу, "Ротор" со счетом 12:8 обыграл "Атлетико Пеньяроль".

Победителем первого турнира по фиджитал-футболу стала бразильская команда Tamo Junto, соревнования проходили в сентябре 2022 года на первых фиджитал-играх в Казани.

Фиджитал-футбол - это сочетание футзала в формате "5 на 5" и виртуального футбола. На первом этапе команды проводят матч в футбольном симуляторе, а затем спортсмены выходят на реальную площадку и выявляют сильнейшего там. Победитель матча определяется по сумме голов, забитых на обоих этапах. С 16 по 19 мая в Казани проходят пятые фиджитал-игры в рамках подготовки к международному мультиспортивному турниру "Игры будущего".

Первые "Игры будущего" пройдут в 2024 году в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.