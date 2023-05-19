Стал известен календарь российских соревнований по фигурному катанию на сезон-2023/24

Чемпионат России пройдет в декабре в Нижнем Новгороде или Санкт-Петербурге

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Чемпионат России по прыжкам пройдет с 1 по 4 декабря 2023 года в Нижнем Новгороде или Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.

Турнир "Русский вызов" пройдет с 19 по 22 января в Санкт-Петербурге, первенство России среди юниоров состоится 5-9 февраля в Саранске, первенство России среди старшего возраста пройдет 1-5 апреля в Казани. Турнир в рамках Спартакиады пройдет с 13 по 18 февраля в Челябинске.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Отстранение распространяется на соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. 6 апреля ISU объявил, что совет организации обсудит вопрос допуска россиян к международным стартам на одном из следующих заседаний.