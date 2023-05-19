В R10 считают, что Роналдиньо посетит "Игры будущего" в случае приглашения команды

Бразильская команда заняла второе место на турнире по фиджитал-футболу на пятых фиджитал-играх

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдиньо посетит "Игры будущего", если его команда R10 будет приглашена на турнир. Такое мнение журналистам в пятницу высказал игрок бразильской команды R10 Артур Да Силва.

19 мая R10 проиграла российскому "Фениксу" в финале соревнований по фиджитал-футболу на пятых фиджитал-играх в Казани, которые проводились в рамках подготовки к "Играм будущего".

"Мне очень понравился турнир, но, конечно, мы вернемся домой с очень грустным настроением, потому что мы столько километров проехали, надеялись победить, но это футбол, - сказал Да Силва. - Первая часть стала для нас очень неожиданной, она решила игру, но мы постарались сконцентрироваться и продолжить играть в обычном ритме. Да, мы бы хотели поучаствовать в "Играх будущего", мы бы хотели уже отбирать кандидатов, чтобы приехать более сильным составом, чтобы забрать трофей".

"Возможно ли выступление Роналдиньо в составе нашей команды? Возможно, что в нашем составе сыграют какие-то звезды, не обязательно уровня Роналдиньо, но мы бы хотели отобрать кого-то. Но Роналдиньо может посетить "Игры будущего" в России, потому что он является послом нашей команды, наслаждается футболом. Мы считаем, что в случае нашего участия в "Играх будущего" Роналдиньо сможет приехать", - добавил Да Силва.

Фиджитал-футбол - это сочетание футзала в формате "5 на 5" и виртуального футбола. На первом этапе команды проводят матч в футбольном симуляторе, а затем спортсмены выходят на реальную площадку и выявляют сильнейшего там. Победитель матча определяется по сумме голов, забитых на обоих этапах.

Первые "Игры будущего" пройдут в 2024 году в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.