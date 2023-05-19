"Ротор" посвятил третье место на фиджитал-играх болельщикам

Волгоградцы победили уругвайский "Атлетико Пеньяроль" со счетом 12:8 в матче за третье место

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Игроки волгоградского "Ротора" благодарны болельщикам за поддержку команды на соревнованиях по фиджитал-футболу на пятых фиджитал-играх в Казани и посвятили им третье место. Об этом журналистам в пятницу рассказал игрок "Ротора" Андрей Романенко.

"Ротор" победил уругвайский "Атлетико Пеньяроль" со счетом 12:8 в матче за третье место. Победителем турнира стал "Феникс", обыгравший в решающей встрече команду чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдиньо R10 (12:7).

"Я очень рад, мне повезло принять участие в этом мероприятии ввиду нехорошего события, когда получил травму наш вратарь, - сказал Романенко. - Моей задачей было не испортить игру, ребята могли все сделать сами, я безумно рад тому, что получилось, благодарен всем, кто был на этом турнире. Для "Ротора" это не значимый результат, я считаю, что игра с "Фениксом" была финальной, поэтому мы рассчитывали выиграть турнир. Если бы не стечение обстоятельств и событий, думаю, что мы были бы в финале".

"Очень рад приехать в Казань, люди гостеприимные, много внимания, все вежливые и очень общительные. Мы бы хотели выразить благодарность нашим болельщикам из Волгограда, они поддерживали нас весь турнир, слали комментарии, писали, звонили, спасибо им, во многом эта победа для них", - добавил Романенко.

Фиджитал-футбол - это сочетание футзала в формате "5 на 5" и виртуального футбола. На первом этапе команды проводят матч в футбольном симуляторе, а затем спортсмены выходят на реальную площадку и выявляют сильнейшего там. Победитель матча определяется по сумме голов, забитых на обоих этапах. С 16 по 19 мая в Казани проходят пятые фиджитал-игры в рамках подготовки к международному мультиспортивному турниру "Игры будущего".

Первые "Игры будущего" пройдут в 2024 году в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.