На реконструированном велотреке в Туле открыли первые международные соревнования

В соревнованиях принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Ирана, Узбекистана и ОАЭ

ТУЛА, 19 мая. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по велоспорту с участием спортсменов из России, Белоруссии, Ирана, Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) открыли в пятницу в Туле на одном из старейших в стране велотреке, реконструированном за счет федеральных средств. Состязания "Большой приз Тулы" открывают серию Гран-при, затем они пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба облправительства.

"В соревнованиях принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Ирана, Узбекистана и ОАЭ. Среди них - призер Олимпийских игр Гульназ Хатунцева, призер чемпионата мира и Европы Сергей Ростовцев, чемпион Европы Александр Дубченко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соревнования "Большой приз Тулы" проводятся с 19 по 21 мая, они исторически открывают серию Гран-при, следующие пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. "Тульский велотрек хранит память о сотнях славных спортивных событий и талантливых гонщиках. "Большой приз Тулы" - это одно из главных спортивных событий региона", - приводит пресс-служба слова губернатора Алексея Дюмина.

Реконструкция трека завершилась в конце 2022 года по федеральному проекту "Спорт - норма жизни", обновленный центр велоспорта отвечает всем международным стандартам подготовки спортсменов. Общая сумма затраченных средств - 400 млн рублей. Тульский велотрек был построен в 1896 году и является одним из старейших спортивных сооружений страны, он имеет бетонное покрытие, ранее его реконструкция проводилась в 1910, 1939, 1953 и в 2010 годах.