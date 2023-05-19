Хоккеист ЦСКА Григоренко рассказал об отличительных особенностях тренера Федорова

ТАСС, 19 мая. Главный тренер московского хоккейного клуба ЦСКА Сергей Федоров старается создать условия, при которых игроки показывают свои лучшие качества, иногда он готов закрывать глаза на тактические детали. Об этом в пятницу "Спорт-Экспрессу" рассказал нападающий ЦСКА, самый ценный игрок, лучший бомбардир и снайпер прошедшего плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Михаил Григоренко.
"Он очень спокойный и рассудительный тренер, думаю, его фишка в том, что он для каждого игрока старается создать условия, при которых ты сможешь показывать свои лучшие качества, - сказал Григоренко. - На тактические детали он иногда закрывает глаза, понимая, что каждому игроку нужно свое место на льду, свои партнеры и так далее. Он старается каждого игрока в команде поставить в комфортные условия".
Федоров в четверг второй раз подряд был признан лучшим тренером сезона КХЛ. Специалист возглавил ЦСКА в 2021 году, не имея тренерского опыта. Под его руководством московская команда дважды подряд выиграла Кубок Гагарина.